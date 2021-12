Plus le climat va se réchauffer, plus on aura des épisodes de grand froid en France. Cela peut paraître contre-intuitif mais c'est scientifiquement prouvé. La cause : le vortex polaire.

Derrière ce nom inquiétant qui semble tout droit issu d'un film de science-fiction, le vortex est un courant d’air glacial qui circule tout l’hiver au dessus des pôles. Normalement, il reste coincé dans cette circulation d’air très rapide. Sauf qu’avec la fonte des glace tout l’été, l’océan autour des pôles s’est réchauffé, de l’air chaud s’élève, la terre se réchauffe elle aussi et va donc modifier la circulation des vents violents.

On appelle ce phénomène un décrochage du fameux vortex, qui le fait débarquer en Europe occidentale ou en Amérique du Nord. Cette modification du climat donne ainsi lieu à des situations inhabituelles comme en 2019 à Chicago (États-Unis) où il faisait plus froid qu'au Pôle Nord.