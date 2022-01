Météo en France : pourquoi les températures sont-elles aussi douces ?

Des températures de 7 à 9 degrés au-dessus des moyennes de saisons. Alors que l'année 2021 touche à sa fin, le thermomètre est exceptionnellement haut dans une grande partie du territoire. Des records remontant parfois à près de 100 ans ont également été battus dans plusieurs villes de France.

Invitée ce jeudi 30 décembre sur RTL, la climatologue Valérie Masson-Delmotte qualifie cette situation "d'évènement doux exceptionnel". Pour autant, selon elle, ces phénomènes interviennent dans un contexte bien plus général et au long terme. "Ils s'inscrivent dans une tendance au réchauffement, résultat de l'influence humaine sur le climat".

Pour la spécialiste du climat, collaborant avec le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), "on voit une augmentation des extrêmes chauds, été comme hiver", explique-t-elle au micro de RTL. Des records de températures battus dans l'Hexagone, mais aussi dans des régions proches des pôles comme l'Alaska ou le Groenland. "Les épisodes de douceur se multiplient dans ces zones froides", confirme-t-elle. "Ce sont des conséquences liées à nos émissions de gaz à effet de serre qui sont perceptibles partout", poursuit la scientifique.

Liées à des vents venant de l'Atlantique sud, chargés d'air plus chaud, les températures devraient demeurer au-dessus des normales jusqu'à la fin de l'année et et perdurer jusqu'en janvier prochain. En cause, la présence d'un anticyclone bloquant ces masses d'air chaud en Europe, comme l'explique Météo France.