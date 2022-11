Météo France dévoile ses prévisions pour la fin de l’année

La France vient de connaître son mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré. Les mois de novembre, décembre et janvier devraient revenir à la normale selon les estimations de Météo France. Pour ces trois mois, la météo sera marquée par "la prédominance de conditions anticycloniques, avec un temps calme et sec, sur le continent européen", explique Météo France.

Les températures devraient être "proches des normales climatologiques", peut-on lire dans le bulletin des tendances à trois mois. "Une alternance de périodes plus douces et plus fraîches reste possible", indique-t-il. En métropole, les températures ont 50% de chances d'être conforme aux normales de saison, 30% d'être plus chaudes et 20% d'être plus froides. Ces estimations "n'excluent pas des épisodes ponctuels avec des températures pouvant être localement inférieurs aux normales", précise le bulletin.

Peu d'indication sur les précipitations attendues

Du côté des précipitations, "aucun scénario ne se dégage de la plupart des régions françaises", indique l'établissement public français. Pour autant, le Nord-Est de la France à plus de chance de connaître trois mois plus sec que les normales de saison et la zone méditerranée occidentale plus de chance de connaître une fin d'année plus humides qu'à l'accoutumée.

Ces prévisions "sont meilleures pour la température que pour les précipitations", explique Météo France qui rappelle que "les performances de ces prévisions probabilistes à grande échelle sont très variables". Enfin, l'établissement français appuie sur le fait que "ce bulletin ne permet pas de prévoir le détail des conditions météorologiques des prochains mois jour par jour. Il s'efforce seulement de déterminer les tendances attendues".

