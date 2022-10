Lundi 31 octobre, les départements des Côtes-d'Armor, du Morbihan et du Finistère sont placés en vigilance orange vent violent par Météo France, qui qualifie le phénomène de "tempête automnale se produisant après une longue période de calme".

Le bulletin météo indique qu'à 16h, la dépression Claudio était en train de se creuser au large de la Bretagne. Des rafales supérieures à 50 km/h ont été mesurées dans la journée, du Poitou à la pointe bretonne. Selon Météo France, le système dépressionnaire va circuler de la pointe de la Bretagne jusqu'au sud de l'Angleterre entre la soirée de lundi et la nuit de lundi à mardi. Des vents tempétueux sont ainsi attendus en Bretagne.

Dans les départements du Finistère et des Côtes-d'Armor, sont prévues des rafales de 80 à 100 km/h dans les terres et de 100 à 120 km/h le long des côtes. Dans le Morbihan, les rafales atteindront les 100 km/h le long des côtes et dans le proche intérieur des terres. La Manche est également placée en vigilance orange. En deuxième partie de nuit, les vents les plus forts se produiront dans la Manche et se déplaceront vers le Pas-de-Calais.

