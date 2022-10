Météo en France : après un été caniculaire et un automne doux, à quoi faut-il s'attendre cet hiver ?

32 degrés en Corse, 30 degrés dans l'Aude, 29 dans les Bouches-du-Rhône ou les Pyrénées-Orientales... Lors du premier week-end de la Toussaint, des records de températures ont été battus pour un mois d'octobre dans de nombreux endroits en France. Globalement, les vacances scolaires se sont ouvertes avec des températures bien au-dessus des moyennes de saison. L'automne, commencé le 23 septembre est pour l'instant très doux, dans la lignée d'un été particulièrement chaud voire bien souvent caniculaire.

Alors que le mois de novembre approche, la question est maintenant de savoir quel sort nous réserve cet hiver. Pour l'heure, Météo-France nous a livré les tendances pour le début de l'hiver, les mois de novembre, décembre et janvier. À l'échelle du trimestre à venir, l'organisme prévoit "des conditions qui devraient être proches des normales, compte tenu de la circulation atmosphérique".

Les températures élevées de cet été et le redoux automnal "ont une incidence sur les conditions initiales. Mais sur une prévision de tendance saisonnière, ce qui importe aussi beaucoup, c'est ce qu'il se passe à l'échelle du globe, en particulier au niveau des océans", explique l'organisme qui précise que "nos calculs nous engagent à envisager des températures qui seraient proches des normales climatologiques".

La fin des hivers rudes

Ces températures "normales" attendues pour novembre, décembre et janvier "n'empêchent pas que l'on puisse avoir des périodes plus douces et plus fraîches, c'est une valeur moyenne sur le trimestre".

Alors qu'il faut remonter à une décennie pour retrouver la trace d'un hiver très rude au niveau des températures, va-t-on connaître à l'avenir ce genre de phénomène malgré le réchauffement climatique ? "C'est vrai que sur le long terme, avec les évolutions du climat et le réchauffement, les températures en moyenne vont avoir tendance et ont déjà augmenté", explique Météo-France.

"Pour autant, il y a une variabilité naturelle du climat qui fait que d'une année sur l'autre, on peut très bien avoir des épisodes hivernaux marqués encore. C'est tout à fait possible dans les prochaines années et prochaines décennies", nous dit l'organisme.

