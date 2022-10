Météo en France : quatre départements en vigilance orange

Quatre départements de l'ouest de la France ont été placés en vigilance orange par Météo-France ce lundi 31 octobre pour "vent violent". La Manche, le Morbihan, les Côtes-d'Armor et le Finistère sont touchés par une tempête automnale, selon les prévisionnistes.

Baptisé Claudio, ce système dépressionnaire va se creuser en fin d'après-midi et ce soir entre le proche Atlantique et l’entrée de Manche, précise Météo-France. Le phénomène se dirige vers l'Angleterre et devrait générer des vents violents en Manche jusqu'à demain matin.

Si la situation est jugée "calme" ce lundi matin, les vents devraient se renforcer ce soir sur les quatre départements placés en vigilance orange. "Pendant quelques heures, les rafales atteindront 110 à 130 km/h sur les côtes et 90 à 110 km/h dans l’intérieur des terres, le Cotentin étant le plus exposé", prévoit Météo-France. Le phénomène devrait se calmer durant la nuit.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info