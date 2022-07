Bretagne : la plage de Quiberon transformée en camping pour dénoncer le nombre de résidences secondaires

La grande plage de Quiberon, dans le Morbihan, a été transformée en camping et en cimetière, samedi 2 juillet à midi, à l’appel du collectif militant Dispac’h.

Des dizaines de militants pour qui "La Bretagne n'est pas à vendre" ont installé des tentes et des croix blanches portant les noms des communes et le pourcentage de résidences secondaires recensées pour alerter sur la crise du mal logement en Bretagne, les nombreuses résidences secondaires, mais aussi de type Airbnb, ainsi que les logements vacants. Ils représentent 70% des logements à Quiberon, selon Dispac’h.

Le collectif dénonce alors l'inaction et le silence des élu(e)s et des collectivités, et réclame une "politique territorialisée et de rupture sur le logement".



Les prix de l'immobilier explosent, les départements se gentrifient et les jeunes ont de plus en plus de difficulté à s'installer en Bretagne. Ainsi, le prix des ventes des maisons a augmenté de 11% dans le Morbihan et l’Ille-et-Vilaine, de 8% dans les Côtes-d’Armor et de 13% dans le Finistère en 2021, selon les dernières données des notaires bretons rapportées par Le Télégramme qui estime que la crise sanitaire et les confinements ont dopé le marché immobilier breton.

