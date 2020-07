Météo en France : un temps chaud et ensoleillé attendu la semaine prochaine

publié le 23/07/2020 à 10:15

Une semaine chaude et ensoleillée s'annonce. La semaine prochaine, tout le pays profitera d'un temps largement ensoleillé avec des températures plus chaudes que la moyenne, pouvant aller entre 30 et 35 degrés à certains endroits, nous a précisé Météo France.

Il faudra néanmoins passer par une période d'averses et un ciel chargé ce week-end du 25 juillet dans le nord du pays avec des températures fraîches. Dans le sud, les dégradations orageuses de la semaine s'en iront pour faire place au soleil avec des températures agréables pour la saison.

Ce n'est qu'en début de semaine prochaine que le temps s'améliorera au nord avec une nette montée des températures et sur tout le reste du pays. En milieu de semaine, le temps sera plus ensoleillé mais également plus chaud, dépassant les normales de saison, mais pas de quoi qualifier l'événement de pic de chaleur. Cela pourra s'étendre sur la durée, offrant un mois de juillet plus chaud que la moyenne, mais sans excès.