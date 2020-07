La météo en France sera instable ce mercredi 22 juillet

publié le 22/07/2020 à 06:45

Le temps sera à dominante instable ce mercredi 22 juillet, avec des températures pouvant tout de même atteindre les 30 degrés.

Au nord de la Loire, un voile nuageux pénétrera progressivement par le Nord-Ouest au cours de la journée mais le temps restera sec et lumineux. Au Sud, sur le Golfe du Lion, la grisaille de la nuit se dissipera dans la matinée et les régions méditerranéennes seront bien ensoleillées. À l'Est, sur le nord des Alpes, le ciel sera nuageux et l'on comptera quelques ondées en matinée.



Sur le Sud-Ouest en revanche, la journée débutera sous des nuages instables qui pourront donner localement quelques averses orageuses. Puis, comme la veille, à partir de la mi-journée, l'instabilité se développera sur les Pyrénées, surtout sur la partie Est, sur le Massif central ainsi que sur les Alpes. Des orages se déclencheront alors et pourront être forts localement et donner de bonnes quantités de précipitations, voire de la grêle. Puis ils finiront par s'étendre jusqu'en plaine en cours d'après-midi et en soirée.

Le vent restera orienté au Nord-Est près des côtes de la Manche et soufflera faiblement.

Des pics à 36 degrés attendus dans le Var

Les températures minimales descendront jusqu'à 7 à 12 degrés en Bretagne, Normandie et Hauts-de-France. Sur le reste de la moitié nord, le thermomètre affichera au petit matin entre 11 et 18 degrés. Sur la partie sud, les minimales seront comprises entre 16 et 22 degrés.

Au meilleur de la journée, sur la moitié nord, le mercure atteindra 24 à 30 degrés, plus frais sur les côtes de la Manche avec 20 à 22 degrés. Les températures maximales seront en légère baisse sur le Sud-Ouest avec 30 à 33 degrés. C'est équivalent dans la Vallée du Rhône et près de la Méditerranée, excepté dans le Var où des pics à 36 degrés sont attendus.