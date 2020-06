Normandie : un parapentiste percute les falaises d'Étretat

publié le 08/06/2020 à 05:18

Plus de peur que de mal pour ce parapentiste en Normandie. Les pompiers ont été appelés ce dimanche 7 juin vers 16h45 pour porter secours à un homme ayant percuté les falaises d'Étretat et qui y a bloqué sa voile. La victime a dû être hélitreuillée.

L'homme a bloqué sa voile de parapente dans la falaise d'Étretat, comme le rapporte l'article du média régional France Bleu Normandie. La voile du parapente était retenue par la roche de la falaise et l'homme était suspendu dans le vide.

Les pompiers spécialisés du GRIMP (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux), venus assistés d'un l'hélicoptère Dragon, se sont rendus sur place. Au total, dix pompiers et cinq engins ont été mobilisés pour cette opération. La victime a été hélitreuillée, en étant consciente et en apparente bonne santé.