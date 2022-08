Météo en France : quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?

Depuis plusieurs semaines, l'ensemble du pays a connu divers épisodes météorologiques compliqués. Entre une canicule amenant une sécheresse et de fortes précipitations causant des inondations, la météo n'a pas été pleinement bénéfique. Mais quel temps fera-t-il sur l'ensemble du territoire à partir de ce lundi 22 août ?

D'après Météo France, l'Hexagone devrait être séparé en deux dès ce lundi. D'un côté, l'ouest qui devrait être sous la pluie avec des températures moyennes de 23 degrés, de l'autre côté, la façade ouest qui va connaître une journée ensoleillée avec en moyenne 27 ou 28 degrés au compteur. Même chose pour le mardi avec cette fois-ci une séparation nord/sud. Il fera beau et chaud de Biarritz à Nice en passant par Aurillac, tandis que la pluie sera au rendez-vous sur la partie nord du pays, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace.

L'agence météorologique annonce néanmoins que la journée de mercredi devrait elle être marquée par un grand ciel bleu et de belles températures estivales. Mais cet épisode ensoleillé devrait être suivi de deux journées compliquées, avec un jeudi et un vendredi sous le signe des orages et des précipitations sur la totalité du pays. Le temps devrait être lourd et peu agréable. Une fois encore, la météo devrait donc se montrer particulièrement changeante la semaine prochaine.

