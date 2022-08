Chine : quand les autorités essaient de changer la météo en tirant dans le ciel

Voici une méthode étonnante utilisée par la Chine pour subvenir à ses besoins météorologiques. Lorsque le pays se retrouve en manque de pluie, le gouvernement a ainsi une manière bien à lui de tenter d’inverser les choses. Comme le rapporte le média américain CNN, la Chine a récemment utilisé la technique baptisée ensemencement de nuages, qui consiste à tirer dans le ciel, des tiges d’iodure d’argent. Cela permettrait à la pluie de se former.

Nos confrères outre-Atlantique précisent que ce composé est normalement tiré soit depuis des canons au sol soit des avions. En pénétrant dans les nuages déjà présents, ces tiges aident à former des cristaux de glace et ainsi augmenter la teneur en humidité.

Mais alors que le pays connaît actuellement l’une des sécheresses les plus importantes de son histoire, cette technique n’a pas permis d’inverser la tendance et a contraint les autorités à arrêter ces programmes de modification météorologique. Depuis le début de cet épisode de sécheresse, le géant asiatique a vu le niveau de son fleuve Yangtsé fortement baisser alors même que ce cours d’eau traverse le pays d’est en ouest et revêt une importance particulière notamment car il alimente une grande partie de la production rizicole du pays.

