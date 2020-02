publié le 21/02/2020 à 06:01

Après les passages mouvementés la semaine dernière des tempêtes Ciara et Dennis, le week-end du 21 au 23 février promet d'être particulièrement doux. D'après les prévisions de Météo France, les températures seront bien au-dessus des normales de saison.

Dès vendredi, le temps sera calme et printanier sur tout le pays, malgré quelques rafales à 70 km/h près de la Manche. Samedi, la journée devrait être également largement ensoleillée, avec des températures à la hausse l'après-midi : 11 à 14 degrés sur la moitié nord, 12 à 18 degrés sur la moitié sud.

Si quelques nuages et de la pluie feront leur apparition le long des frontières nord de la France, le temps printanier restera présent sur la moitié sud du pays, avec des températures entre 13 et 20 degrés. Comme le rappelle Météo France, ces nouvelles prévisions confirment un mois de février extrêmement doux, qui semble bien parti pour figurer parmi les trois mois de février les plus doux jamais mesurés dans l'Hexagone.

🌡️ Vers un week-end encore très doux !



La France sera à nouveau plongée dans la douceur ce WE, avec des T°C bien au-dessus des normales de saison. Dimanche, le mercure pourrait flirter avec les 20°C dans le Roussillon, au pied des Pyrénées et en Provence. https://t.co/NqfXpj4JNW pic.twitter.com/eZJgglIQyV — Météo-France (@meteofrance) February 20, 2020