Météo en France : la douceur va-t-elle persister ?

publié le 10/01/2020 à 05:55

C'est une douceur exceptionnelle pour un mois de janvier. L'hiver semble ne pas vouloir s'installer sur l'Hexagone. Si le ciel était gris et pluvieux sur la moitié nord du pays ce jeudi 9 janvier, c'est un grand soleil qui s'affichait dans le Sud.

Jeudi matin, il faisait 4 à 10 degrés en général, localement 0 à +3 degrés au pied des Pyrénées, sur la façade est du pays et en Provence. L'après-midi, les températures sont allées de 9 à 14 degrés en général, et ont atteint jusqu'à 15 ou 17 dans l'extrême sud.

Une baisse des températures est toutefois attendue pour la journée de ce vendredi avec le retour de quelques faibles chutes de neige dès 1.000 mètres sur les Pyrénées, le Massif central et le nord des Alpes. Il fera tout de même entre 7 et 10 degrés le matin.

Pour le week-end il fera également plus frais. Côté mercure les minimales iront jusqu'à -1 degré en Auvergne samedi 11 au matin, avec en moyenne 2 degrés sur les Hauts-de-France et jusqu'à 8 degrés en Occitanie. L'après-midi le soleil régnera sur le sud du pays avec jusqu'à 10 degrés à Nice. Ce dimanche 12 janvier, il fera jusqu'à -2 degrés à Aurillac et -1 degré à Albi dans la nuit et au petit matin. Les températures resteront malgré tout 1 à 2 degrés supérieures aux normales de saison.

Pour le premier trimestre 2020, Météo France prévoit de manière générale une saison plus douce que la moyenne sur la France. Elle devrait être relativement sèche sur le pourtour méditerranéen, mais normalement humide sur le reste du pays.

Prévisions de Météo France pour le dimanche 12 janvier. Crédit : Météo France