Sommes-nous tous météo sensibles ?

et Thomas Hugues

publié le 12/12/2019 à 13:05

Temps gris : moral en berne ; grand bleu : envie d’être heureux… Notre invité Louis Bodin nous révèle comment la météo agit sur notre vie, de nos habitudes de consommation à nos sentiments en passant par notre santé.

Qu'a changé la tempête de 1999 dans nos vies ? Qu’a-t-elle changé aux alertes météo et donc à nos vies ? Des tempêtes aussi violentes peuvent-elles se reproduire ?

Comment savoir si l’on est plus ou moins météo sensibles ? La météo peut-elle faire notre humeur ? Que provoque un ensoleillement plus régulier ? A l’inverse, on parle souvent du blues de novembre, est-ce une réalité ?

Le temps joue-t-il aussi sur la criminalité ? La canicule par exemple ? Peut-on aussi faire le lien entre météo et tendances suicidaires ? Notre libido est-elle vraiment liée à l’arrivée du Printemps ?

à lire : Nous sommes tous météo sensibles chez Albin Michel.

Nous-sommes-tous-meteo-sensibles