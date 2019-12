publié le 26/12/2019 à 06:31

Vous avez sans doute déjà remarqué sur l'application Météo de votre smartphone ou sur les prévision de Météo France, qu'une autre température était indiquée, en plus de la température réelle : la température ressentie. Celle-ci, également appelé indice éolien est très intéressante puisqu'elle représente la sensation de froid ou de chaud que vous allez percevoir dans votre organisme.

"La perception physiologique de la température varie d'un individu à l'autre et selon les conditions atmosphériques (vent, pluie, ensoleillement…).", explique Météo France. "Ainsi, à température donnée, la sensation de froid est plus vive en présence de vent que par temps calme, à cause du refroidissement éolien", ajoute l'organisme.

En effet, la température ressentie est intimement liée au vent. S'il n'y a aucun vent, "il se forme au contact de la peau une mince couche d'air réchauffé par l'organisme", poursuit Météo France. Mais lorsqu'il y a du vent, cette couche d'air ne reste pas sur la peau, qui reste alors "au contact d'un air à la fois plus froid et plus sec", ce qui refroidit l'organisme.

Comment la température ressentie est-elle calculée

Si la température ressentie dépend donc la perception physiologique, elle n'en reste pas moins scientifique et résulte d'une formule mathématique. "Les météorologues calculent la température ressentie à l'aide d'une relation mathématique empirique, qui tient compte de la température de l'air et de la vitesse du vent", explique Météo France.

"L'indice éolien (ndlr température ressentie) est un nombre sans unité. Par une température de l'air de -10°C et un vent de 30 km/h, il sera par exemple de -20. Cela signifie que la sensation sur la peau sera voisine de celle éprouvée sous une température de -20°C par une journée sans vent", explique l'organisme.

Température ressentie Crédit : Capture Météo France