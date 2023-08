Météo en France : l'Ain et l'Isère placés en vigilance orange canicule

Les départements de l'Ain et de l'Isère sont placés en vigilance orange "canicule", samedi 12 et dimanche 13 août, rejoignant celui du Rhône, déjà concerné. Des températures entre 34 et 36 degrés sont prévues du côté de Lyon et jusqu'à 37 degrés par endroit au sud de l'Ardèche et de la Drôme.

Après une semaine automnale sur une grande partie de la France, la chaleur fait son retour. Si cette vague semble soudaine, elle n'a pourtant pas un caractère exceptionnel : " C'est un épisode caniculaire non exceptionnel pour la saison, mais nécessitant une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées", précise Météo-France.

La vigilance est donc particulièrement de mise pour ce weekend, les fortes chaleurs pouvant affecter l'organisme. Insolation, déshydratation, coups de soleil : l'exposition au soleil et les sorties par ces températures peuvent être dangereuses. Les températures et la vigilance devraient se maintenir ainsi jusqu'à dimanche.

Six départements d'Auvergne Rhône-Alpes sont aussi placés en vigilance jaune canicule et 30 autres, situés sur une vaste diagonale reliant le Bas-Rhin aux Pyrénées-Atlantiques, en vigilance jaune orages.

