Températures qui grimpent et orages : ce que vous réserve la météo ces prochains jours

Tandis qu'une partie nord de la France connaît encore un temps loin des standards estivaux (même si ça s'arrange enfin ce jeudi 10 août), la chaleur fait son grand retour cette semaine dans le sud. Ce mercredi 9 août, les températures ont dépassé les 30 degrés, atteignant un pic de 36 degrés localement, selon Météo-France. La raison de ce regain de chaleur ? Des conditions anticycloniques, qui devraient encore durer quelques jours.

Le mercure devrait encore grimper ce jeudi 10 août, avec 30 à 34 degrés attendus dans l'après-midi en Auvergne-Rhône-Alpes. Deux départements ont été placés en alerte jaune canicule pour la journée : l'Ardèche, et la Drôme. L'Occitanie ne sera pas en reste avec 31 à Toulouse, 34 à Perpignan, et 30 à Montpellier, selon les prévisions de Météo-France. Cette dynamique devrait se poursuivre vendredi, et se maintenir jusqu'en début de semaine prochaine.

Les températures de l'après-midi du jeudi 10 août 2023. Crédit : Météo-France

Toutefois, des perturbations sont à prévoir en contrepartie de ce temps sec et chaud. Des orages ont éclaté dans la soirée de mercredi à Biarritz, où 30 degrés ont été relevés. La Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques ont également connu un épisode orageux, avec une vigilance jaune dans la nuit de mercredi.



Une ligne orageuse se formera dès dimanche, de la Bourgogne-Franche-Comté à la Nouvelle-Aquitaine, passant par Bourges, Nantes, Tours, ou encore Bordeaux. Celle-ci devrait s'étendre en Île-de-France, en Alsace, et jusqu'à Biarritz et Tarbes dans la soirée.

Le temps restera mouvementé dans les départements concernés jusqu'à la semaine prochaine, toujours avec des températures atteignant les 30 degrés et un ciel couvert dans le sud, estime Météo-France dans ses prévisions sur le long terme.

Les températures de l'après-midi du dimanche 13 août 2023. Crédit : Météo-France