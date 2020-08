Météo en France : un temps variable ce jeudi 20 août

publié le 20/08/2020 à 05:21

En matinée, le ciel restera très chargé des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France après quelques pluies éparses dans la nuit. Le temps redeviendra sec dans la journée. De rares averses persisteront encore sur les côtes de la Manche, où un coup de tonnerre n'est pas exclu dans l'après-midi.

Le vent de sud à sud-ouest sera toujours soutenu sur la pointe bretonne et le littoral normand avec des rafales jusqu'à 80 km/h. Le ciel sera variable mais devrait offrir de belles éclaircies de l'Aquitaine jusqu'à la frontière belge toute la journée ainsi que sur la pointe bretonne.

Plus à l'est ainsi qu'au sud, malgré quelques entrées maritimes et nuages autour du golfe du Lion jusqu'en basse vallée du Rhône, le temps sera bien ensoleillé et chaud. Le vent d'Autan se lèvera et se renforcera dès la mi-journée, ainsi qu'un vent de secteur sud dans la vallée du Rhône. En fin de journée et dans la nuit suivante, des averses se développeront sur le nord Aquitaine. Localement des orages seront possibles.

Les température minimales seront généralement comprises entre 14 et 19 degrés, jusqu'à 19 à 21 degrés dans le Sud-Ouest, et entre 20 et 23 degrés sur le pourtour méditerranéen et la Corse. Les maximales s'échelonneront entre 25 et 33 degrés sur le quart nord-ouest, avec 22 à 24 degrés sur la pointe bretonne et la côte normande. Elles seront plus élevées partout ailleurs, entre 31 à 36 degrés et jusqu'à 37 degrés attendus encore dans le Sud-Ouest.