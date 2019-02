Météo en France du jeudi 8 novembre : de la grisaille sur une partie du pays

publié le 08/11/2018 à 05:30

Jeudi 8 novembre, le temps sera nuageux et le soleil sera timide, selon les prévisions de Météo-France. De nombreuses grisailles seront présentes le matin de la vallée de la Garonne aux Pays de Loire. Quelques bancs de brouillard pourront être observés jusqu'en région parisienne et localement dans le val de Saône.



La perturbation présente mercredi s'évacuera sur le Sud-Est du pays avec un temps encore pluvieux sur l'est de la vallée du Rhône et le Mercantour, ainsi que la côte ouest de la Corse. Du Sud-Ouest au Nord-Est le soleil restera timide. Le ciel sera majoritairement nuageux.

Des éclaircies parviendront à se développer sur la côte atlantique et au nord de la Seine. Un voile de nuages gagnera la Bretagne en matinée, annonçant l'arrivée d'une perturbation. Elle donnera de faibles pluies en journée, devenant plus continues en soirée sur le Finistère.

En bord de Méditerranée, éclaircies et passages nuageux se partageront le ciel. Les nuages se feront plus nombreux en cours d'après-midi autour du golfe du Lion et apporteront des pluies sur les Cévennes, se renforçant en cours de soirée. Le vent de sud sera assez sensible sur les Pyrénées et dans le Nord-Ouest. Des rafales de 60 à 70 km/h sont attendues.

Les températures

Les minimales seront comprises entre 1 et 4 degrés du Massif central au Centre, 3 à 7 degrés ailleurs en général, 7 à 11 degrés sur la côte atlantique et 10 à 14 degrés près de la Méditerranée.



L'après-midi, le thermomètre affichera 10 à 14 degrés au nord de la Seine, 12 à 17 degrés ailleurs, jusqu'à 17 à 20 degrés dans le Sud-Est.