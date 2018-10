publié le 30/10/2018 à 11:10

La tempête Adrian qui a balayé la Corse lundi 29 octobre a laissé des traces sur l'île de beauté. Preuve de la violence des vents et des vagues provoqués par le phénomène, la région avait été placée en vigilance rouge, une première pour la Corse du Sud. Ce mardi, le calme est revenu, les deux départements n'étant plus soumis à aucune vigilance, mais les dégâts sont nombreux.



Heureusement, aucun mort n'est à déplorer après le passage de la tempête. D'après Gilles Simeoni, invité de RTL petit matin, "une dizaine de blessés" ont été recensées..

Parmi eux, un homme a été grièvement blessé en Balagne, après avoir été violemment percuté par un portail. Pris en charge, il a été évacué par les pompiers à l’hôpital de Bastia, selon les informations de France Bleu RCFM. Sept autres personnes auraient été blessées plus légèrement.

À Cargèse, deux Britanniques, un père et son fils de 60 et 25 ans, ont été sauvés in extrémis par les secours dans le port de plaisance. Alors qu'ils se trouvaient sur leur catamaran, les amarres ont lâché. Sains et saufs, mais sous le choc, les deux hommes ont été recueillis et logés par la mairie.





Dans le Sud, quelque 300 personnes ont été évacuées préventivement de deux campings dans la région de Dico.

Coupure d'électricité et ports ravagés

Ce mardi matin, des opérations sont en cours pour rétablir le courant dans des milliers de logements. Dans la nuit, 25.000 clients étaient concernés, ils n'étaient plus que 11.000 mardi dans la matinée.



Les ports ont particulièrement été impactés par la violence des vents soufflants à plus de 100km/ et les vagues qui sont, par endroits, montées à 4 mètres. À Ajaccio, dans le port de plaisance par exemple, de nombreux bateaux sont venus se fracasser sur le quai.

¿ La tempête Adrian a quitté la Corse, laissant des paysages dévastés derrière elle... Images des dégâts dans la baie d'Ajaccio. (https://t.co/yRRFRTPZuL) pic.twitter.com/EwicS7QXcW — Météo Express (@MeteoExpress) 29 octobre 2018

¿ INCROYABLE : une #tornade a frappé #PortoVecchio en #Corse ce matin. Voici une courte séquence, réalisée à l’intérieur même de la tornade ¿



Crédit vidéo : Louisa Carta-Migone pic.twitter.com/AfGRGHmLPE — Agate Météo (@AgateMeteo) 29 octobre 2018