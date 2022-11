Météo en France : deux départements placés en vigilance orange

Dans son bulletin de vigilance, publié lundi 14 novembre, Météo France a placé les départements du Gard et de l'Hérault en vigilance orange pluie-inondation et orages. Un épisode méditerranéen est attendu avec jusqu'à 80 mm de pluie en une heure et 180 mm de précipitation ponctuellement.

Dans l'après-midi de lundi, les précipitations intenses ont touché la région de Montpellier et des cellules orageuses remontent de Méditerranée. Plus de 120 mm de pluie ont été enregistrés en trois heures à Prades le Lez, dont 72 mm en une heure. D'après les prévisions de Météo France, ce temps agité devrait se calmer durant la nuit de lundi à mardi 15 novembre. Le Gard et l'Hérault sont également placés en vigilance jaune pour crues.

En plus de l'activité électrique, "ces orages peuvent être parfois accompagnés de fortes rafales, proches de 100 km/h, ainsi que de grêle", a prévenu Météo France.

La carte de vigilance de Météo France du 14 novembre 2022 Crédit : Météo France

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info