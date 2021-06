Météo : que faire face à la grêle et aux orages ?

Après plusieurs jours de soleil et de températures élevées, c'est au tour de l'orage. Ce mercredi 16 juin, 28 départements ont été placés en vigilance orange pour orages. Météo France prévoit une "situation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort (une forte probabilité) de phénomène violent".

Les précipitations commencent par l'ouest du pays, et les orages vont se renforcer dès l'après-midi dans les Côtes d'Armor, l'Ille et Vilaine, et la Normandie. Dans la soirée et dans la nuit, les orages s'étendront vers l'Aquitaine et le Centre, avant d'arriver atténués sur la région parisienne, explique l'organisme de météorologie. De la grêle, de fortes rafales de vent et des précipitations importantes sont attendues.

En attendant, les autorités et les compagnies d'assurance invitent à la prudence. D'abord, pour se protéger soi-même des risques de l'orage. Le ministère de l'Intérieur invite à limiter ses déplacements, à ne pas s'abriter sous un parapluie, sous les arbres ou contre une paroi pour éviter la foudre, et à ne pas toucher d'éventuels fils électriques tombés au sol. On évite également de prendre un bain ou une douche, et on s'éloigne autant que possible des fenêtres. Par ailleurs, il est important de rester informé sur la situation grâce à Météo France, les services de la préfecture ou les médias.

Au delà du risque de blessures, il y a aussi des risques pour vos biens. Face aux rafales qui se profilent, mieux vaut rentrer vos objets susceptibles de s'envoler. On ferme aussi les portes, fenêtres et volets. Contre la grêle, le mieux est de rentrer son véhicule quand cela est possible. La foudre est aussi un danger. Elle peut atteindre les lignes d'alimentation électrique : pour éviter des surtensions, il faut débrancher ses appareils électriques, et ne pas utiliser les appareils électroménagers.