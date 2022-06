Météo en France : 26 départements placés en vigilance orange canicule et orages

Si la température est redescendue dans dans de nombreux endroits de France après un week-end souvent étouffant, Météo France appelle toujours à une forte vigilance dans 26 départements.

L'organisme de prévision météorologique souligne que le phénomène de canicule est en atténuation. Mais la situation reste "fortement orageuse" dans de nombreux territoires du centre et du sud-ouest de la France.

En Gironde, des orages ont provoqué d'importants dégâts. Des grêlons, de la taille d'une balle de golf, ont fissuré les pare-brise et endommagé certaines toitures. Les pompiers ont mené une centaine d'interventions tout au long de la nuit dernière.

Météo France prévoit encore des orages sur l'Occitanie "en fin d'après-midi" et "vers le Massif Central en soirée". Et de préciser : "Le risque de chutes de grêle et de violentes rafales de vent est également présent, mais avec une intensité moindre qu'au cours de l'événement d'hier."

