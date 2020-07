publié le 26/07/2020 à 15:00

Jusqu'à 40 degrés... Attention aux pics de chaleur cette semaine. Ce lundi 27 juillet en effet, il fera très chaud avec des pointes à 37°C du bassin aquitain à la région Rhône-Alpes. Il fera 30°C à Paris. Mardi et mercredi, les températures baisseront de 2 à 5°C tout en restant au-dessus des normales dans le sud du pays alors qu'il fera relativement frais près de la Manche avec 18 à 20°C seulement.

Puis à partir de jeudi, les fortes chaleurs du sud gagneront tout le pays. Vendredi, il fera très chaud avec des maximales entre 36 et 38°C dans le sud (avec des pointes possibles à 40°C) et 32 à 37°C dans le nord. Mais dans l'ensemble, malgré de nombreux passages nuageux qui circuleront près des côtes de la Manche, le soleil s'imposera sur presque toutes nos régions ce lundi 27 juillet.

Mardi, il y aura tout de même de nombreux nuages et de petites averses près des côtes de la Manche ainsi que quelques orages en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté. Mercredi, le ciel restera hésitant. Comme la veille, une évolution orageuse est attendue l'après-midi entre les Pyrénées, les Alpes et le Jura, rapporte Météo France. Jeudi et vendredi, l'ensemble de la France profitera d'un temps ensoleillé et surtout très chaud, accompagné de pics temporaires de très fortes chaleurs.