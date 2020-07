publié le 25/07/2020 à 07:00

Pour ce dernier week-end de juillet, le temps de ce samedi 25 juillet sera marqué par une dégradation sur le nord-ouest du pays, selon les prévisions de Météo-France. De la Bretagne au nord de la France, la journée débutera sous un temps couvert et quelques petites pluies éparses. La dégradation se poursuivra en fin d'après-midi.



Des pluies plus soutenues se généraliseront sur les départements près de la Manche et persisteront la nuit avec un coup de tonnerre possible. Toutefois, le ciel s'éclaircira sur la pointe de la Bretagne en fin de journée.

Sur le Centre et l'Est, le ciel restera variable en journée avec une ondée possible près de la frontière belge. En revanche, le soleil s'imposera franchement dans les régions du Sud, malgré un faible risque d'averses sur les reliefs alpins et pyrénéens.

Des minimales entre 12 à 17 degrés en général

Le vent de Sud-Ouest s'intensifiera sur la pointe Bretagne et les côtes de la Manche avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h. Sur les côtes provençales, le vent d'ouest restera sensible avec quelques pointes à 60 km/h l'après-midi.

Côté températures, les minimales afficheront 12 à 17 degrés en général, jusqu'à 18 à 23 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 19 et 22 degrés de la Bretagne aux côtes de Manche, 24 à 28 degrés du bordelais aux Ardennes, jusqu'à 28 à 30 degrés dans le Sud-Ouest, le Centre et l'Est. En bord de Méditerranée, elles s'échelonneront entre 30 et 33 degrés, jusqu'à 34 degrés dans le Sud-Est.