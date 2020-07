La météo en France s'éclaircira sur le Nord dimanche 26 juillet

publié le 26/07/2020 à 07:20

Pour ce dernier week-end de juillet, le temps de ce dimanche 26 juillet sera marqué par une amélioration de la perturbation, arrivée par le Nord-ouest, qui va se décaler vers le sud et l'est du pays en perdant de l'activité.

Les averses seront un peu plus marquées dans le Nord-Est en début de journée. Quelques gouttes tomberont encore dans la matinée du nord de l'Aquitaine à la Franche-Comté le matin. Le temps deviendra plus sec sur le nord.

Dans l'après-midi, de belles éclaircies se développeront sur la moitié nord de la France et le soleil s'imposera définitivement dans le sud. Quelques ondées resteront possibles en début d'après-midi du nord du Massif central vers le Jura.

Entre 13 à 18 degrés au petit matin

Au petit matin, on attendra entre 13 et 18 degrés, 19 à 22 degrés près de la Méditerranée. Les maximales s'échelonneront entre 19 et 23 degrés de la pointe bretonne à la frontière belge, 24 à 30 degrés sur le reste du pays, encore des températures élevées dans le Sud-Est avec 30 à 34, voire 35 à 37 du Gard au Var.