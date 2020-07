La météo en France sera nuageuse au nord vendredi 24 juillet

publié le 24/07/2020 à 06:30

À la veille du weekend, la météo ne sera pas complètement dégagée ni le ciel ensoleillé en ce vendredi 24 juillet. En effet, si des éclaircies feront leur apparition, les averses seront encore présentes, notamment sur les reliefs pyrénéens et alpins, indiquent les prévisions de Météo-France.

La journée débutera sur la moitié nord par un ciel nuageux, en sera de même sur le nord de la vallée du Rhône. Ailleurs, les éclaircies seront au rendez-vous. Sur les Pyrénées les Alpes, le ciel sera assez couvert. Au fil des heures, le soleil parviendra à s'imposer du Sud-Ouest au Nord-Est. Les éclaircies seront plus rares de la Bretagne aux Ardennes, où quelques gouttes pourront tomber.

Sur les massifs des Pyrénées et des Alpes, des averses orageuses se produiront, moins soutenues que la veille. Quelques ondées seront attendues en Corse.

Mistral et Tramontane souffleront en rafales voisines de 50 à 60 km/h. Le vent d'est sera sensible sur les côtes de Provence. Il fera le matin de 13 à 18 degrés en général, jusqu'à 19 à 23 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 20 et 24 degrés de la pointe bretonne aux côtes de Manche, 25 à 30 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 30 à 35 degrés dans le Sud-Est, jusqu'à 36 degrés dans le Var.