publié le 31/01/2019 à 06:17

Quatre départements sont en vigilance orange neige-verglas ce jeudi 31 janvier : le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et la Somme. Deux autres départements restent en vigilance orange avalanches : les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.



"Des chutes de neige ou du verglas dans des proportions importantes sont attendues", précise Météo France. "Les conditions de circulation peuvent devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau". L'institut météorologique appelle à la prudence lors des déplacements sur l'ensemble du réseau.

Dans le Nord, "une perturbation neigeuse aborde les départements en vigilance orange par le sud, sur des sols froids et enneigés. Elle est active et circule rapidement vers le nord dans la nuit. Elle dépose une couche de neige fraîche de 3 à 5 cm, localement 8 cm. Des rafales de vent de 40/50 km/h au moment des chutes de neige sèche à humide peuvent favoriser une certaine accumulation localement", précisé l'institut de prévision.

Quant aux avalanches, le risque est "très fort" et elles peuvent survenir spontanément. Météo France recommande de s'informer sur "l'ouverture et l'état des secteurs routiers d'altitude" et les consignes de sécurité en vigueur dans les stations de ski.



Cette vigilance doit durer jusqu'au vendredi 1er février à 06h du matin, estime Météo France.