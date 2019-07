publié le 23/07/2019 à 10:22

Météo France a placé cinq départements en vigilance orange aux orages ce mardi 23 juillet. Il s'agit des départements du Calvados, de la Manche, de la Mayenne, de l'Orne, et de la Sarthe. Le début de l'épisode est prévu pour 18 heures ce mardi. La Sarthe et la Mayenne sont concernés à la fois par une vigilance aux orages et à la canicule.

Dans le même temps, 59 départements sont toujours placés en vigilance canicule. Sont concernés : Ain (01), Allier (03), Ardèche (07), Ariège (09), Aube (10), Aveyron (12), Cantal (15), Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Corrèze (19), Côte-d'Or (21), Creuse (23), Dordogne (24), Doubs (25), Drôme (26), Eure-et-Loir (28), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Isère (38), Jura (39), Landes (40), Loir-et-Cher (41), Loire (42), Haute-Loire (43), Loiret (45), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Maine-et-Loire (49), Haute-Marne (52), Mayenne (53), Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Vienne (86), Haute-Vienne (87), Yonne (89), Territoire-de-Belfort (90), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

Carte de vigilance Météo France le 23 juillet Crédit : Mété France

La situation fortement orageuse nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort de phénomènes violents, explique Météo France sur son site. Ce soir sur les cinq départements placés en vigilance orange, des orages sont prévus. Ils pourront être ponctuellement violents avec de fortes rafales de vent (de l'ordre de 100 km/h), de la grêle (parfois assez grosse), de fortes intensités de précipitations (de l'ordre de 20 à 30 mm/h) et une forte activité électrique.

Les températures maximales s'étageront entre 37 et 41 degrés. Quelques pointes à 42-43 degrés pourront être observées par endroit en Aquitaine. Globalement la journée la plus chaude de la semaine est prévue pour jeudi. Les températures commenceront à baisser significativement vendredi par l'ouest du pays, avec la progression d'une dégradation orageuse.