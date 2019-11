publié le 13/11/2019 à 05:07

L'hiver se rapproche. Moins de deux semaines après la tempête Amélie, un froid glacial devrait s'installer dans le pays dès ce mercredi 13 novembre, selon les prévisions de Météo France. Des températures peu habituelles pour cette période de l'année.

La vague de froid s'explique par un vent du Nord froid et humide qui va générer beaucoup de pluie, de vent mais aussi de neige à moyenne altitude et en plaine. La tendance va durer et même s'empirer en fin de semaine. Le vendredi 15 novembre, une partie de l'Est du pays va voir les premiers flocons de neige tomber.

Côté températures, elles seront similaires à celles d'un mois de janvier, qui est généralement le plus froid de l'année et seront inférieures aux moyennes de saison. Les températures minimales descendront jusqu'à -2, en Auvergne Rhône-Alpes, et 9 en Méditerranée. L'après-midi, les maximales évolueront de 5 à 8 degrés dans l'Est, de 9 à 11 degrés en allant vers l'Atlantique et 12 à 13 degrés en moyenne autour de la Méditerranée.

Neige, vent et pluie

Les fraîches températures seront accompagnées par des intempéries. Dans l'Ouest, de fortes pluies et des vents violents sont attendus, accentuant le risque d'inondation dans la région ainsi qu'en Méditerranée.

La neige, qui est déjà tombée dans les Pyrénées et dans les Alpes, va continuer de s'installer. La saison de ski pourrait presque commencer.

Hauteurs de #neige sur l'ouest de la chaîne pyrénéenne dans quelques stations de #ski. Les hauteurs de neige sont déjà 4 à 6 fois supérieures aux "normales" pour une mi novembre... Et ce n'est pas terminé ! pic.twitter.com/RhsTc2QG3k — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 11, 2019