Les infos de 6h - Orages : un déluge s'est abattu sur la ville de Rennes

Soixante départements français sont placés en vigilance orange, samedi 4 juin matin, selon Météo-France. Une partie du pays a été balayée par de violents orages. Ils ont notamment touché l'Occitanie avec des épisodes de grêle dans le Gers et le Lot-et-Garonne. Plus au Nord, des pluies diluviennes se sont abattues sur les Côtes d'Armor et en Ille-et-Vilaine.

Yann Paigier, le patron du restaurant Léon le Cochon dans le centre de Rennes, a assisté à un véritable déluge. "Il y avait des trombes d'eau, je n'avais jamais vu ça. L'eau s'est mise à stagner... Puis il y a eu des courants d'eau, c'était très très violent", raconte-t-il au micro de RTL.

Quelque 1.800 personnes ont dû être évacuées du centre commercial Alma, où 40 boutiques ont été inondées, dont celle de Philippe : "Les réserves, les caves sont inondées... On a déjà passé la raclette", lâche-t-il d'un ton désespéré. Le préjudice n'est pas encore évalué.

Dans les rues de Rennes, Florent a été trempé : "Il est tombé des cordes. Puis on a eu une bonne averse de grêle." L'eau a également coulé dans le métro de Rennes. Trains retardés, bouchons routiers... Les pompiers d'Ille-et-Vilaine ont reçu 600 appels depuis hier.

À écouter également dans ce journal

Politique - Emmanuel Macron a fixé les priorités de son quinquennat dans un entretien à la presse régionale. Il a annoncé que la réforme des retraites devrait entrer en vigueur à l'été 2023 et la mise en place future d'un "Conseil national de la refondation".

Orne - Un homme de 62 ans a été mis en examen pour le meurtre de sa femme, 33 ans après sa disparition, rapporte Ouest France. Il est passé aux aveux, a confié l'avoir étranglé et enterré. La jurisprudence permettrait peut-être de le poursuivre.

Jubilé de la Reine - Quelque 22.000 personnes sont attendues samedi soir à Londres pour un concert géant célébrant Elizabeth II, au troisième jour des festivités de ses 70 ans de règne. Diana Ross, Alicia Keys, Andrea Bocelli ou encore Hans Zimmer sont à l'affiche.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info