Jubilé de platine d'Elizabeth II : comment suivre en direct le concert géant ce samedi

À l'occasion du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, un énorme concert, la Platinum Party at the Palace, est organisé au palais de Buckingham, par la BBC. Il ressemblera de grandes stars internationales parmi lesquelles Queen + Adam Lambert, Sir Elton John, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Craig David, Hans Zimmer, Sir Rod Stewart et Duran Duran entre autres. C'est Diana Ross qui clôturera ces 2h30 de fête.

En France, le concert sera proposé en direct, en exclusivité et en clair sur Paris Première dès 21h00 et à retrouver ensuite gratuitement en replay sur 6Play. François-Pier Pélinard Lambert, rédacteur en chef du Film Français et Jérôme Carron, grand reporter à Point de Vue, commenteront cet événement.

Selon le site internet du jubilé, trois scènes seront reliées par des passerelles pour créer une expérience à 360 degrés devant le palais de Buckingham et le mémorial de la reine Victoria. 70 colonnes représentant les 70 ans de règne d'Elizabeth seront présentes entre les scènes, et pourront être éclairées. Deux des trois scènes seront installées en face du palais de Buckingham et l'encadreront.

Parmi les autres personnalités présentes, on notera la présence de l'ex-footballeur David Beckham, de la tenniswoman Emma Raducanu, de l'actrice Dame Julie Andrews ou encore du Royal Ballet.

