publié le 05/11/2019 à 13:39

Des pluies diluviennes se sont abattues sur le Pas-de-Calais pendant la nuit du 4 au 5 novembre. Conséquence directe, la Liane, un cours d’eau qui se jette dans la Manche au niveau de Boulogne-sur-Mer, a débordé et touché 8 communes.

À Saint-Étienne-au-Mont, l'eau est montée à plus d'un mètre près de la gare. Équipés de tenues de plongée, les pompiers locaux ont dû sortir leurs embarcations pour évacuer une dizaine de personnes.

"Je suis à 20 centimètres d'eau dans la maison, dans le jardin on est à un peu plus de 2 mètres", constate un habitant. Il regrette que "rien" n'ai été fait de la part des autorités, "on a vu les pompiers deux fois, mais bon les malheureux ils ont quand même beaucoup de boulot", raconte-t-il au micro de RTL.

"Par rapport à d'habitude, c'est monté très très vite", témoigne un autre habitant, déjà sinistré par le passé. Dépité, ce dernier fait part de son "ras-le-bol", "on voulait pas que ça aille jusque-là", ajoute-t-il.

La mairie avait pourtant engagé des travaux autour de la rivière. Mais ces installations n'ont pas suffi à empêcher la crue. "On pensait être épargné aujourd'hui, et bien non, ça revient de manière récurrente", déplore Brigitte Passebosc, la maire de la commune. La tendance est actuellement à la décrue, mais il va falloir attendre avant de pouvoir nettoyer la voirie et les habitations.

