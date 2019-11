Immigration économique : le gouvernement s'apprêterait à instaurer des quotas

publié le 05/11/2019 à 09:28

Une proposition qui devrait ravir la droite. Selon Le Parisien, le gouvernement souhaiterait mettre en place des quotas pour l'immigration économique. Cette annonce devrait être l'une des mesures faites à l'issu du conseil interministériel sur l'immigration, mercredi 6 novembre. Une information confirmée par Gabriel Attal, secrétaire d'Etat à la Jeunesse sur LCI.

Le Parisien précise que "les derniers arbitrages pris ce week-end s'acheminent vers un dispositif de remise à plat du système existant. Avec dès l'année prochaine un débat annuel au Parlement pour définir des quotas par secteur d'activité".

L'idée d'instaurer des quotas n'est pas nouvelle. En plein crise des "gilets jaunes", Emmanuel Macron avait adressé une lettre aux Français afin de définir les contours du grand débat national. Le président de la République en a aussi profité pour rouvrir le débat sur les quotas d'immigration. "En matière d'immigration, une fois nos obligations d'asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement ?", écrivait-il aux Français.

Une proposition faite dès 2006

A l'époque, Gilles Le Gendre expliquait sur France info : "On n'a pas prononcé le mot de quotas". Mais la patron des députés LaREM à l'Assemblée ajoutait qu'"il n'y a pas de tabous là-dessus". Depuis, la majorité semble s'être affranchi de ce "tabou". "Avoir la maîtrise des flux migratoires, c'est populaire, quelque chose vers laquelle les Français se projettent. Le sujet fait désormais consensus, y compris au sein de l'aile gauche de la majorité", explique un proche d'Édouard Philippe, dans les colonnes du Parisien.

Dès 2006, Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, était favorable à cette idée. Comme le rappelle Franceinfo, il expliquait vouloir passer d'une "immigration subie" à une "immigration choisie". "La France doit pouvoir faire le choix des immigrés qu'elle accueille en fonction de ses besoins. Elle doit accueillir des étrangers auxquels elle peut donner un travail", ajoutait-il.

Un an plus tard et à la tête de l'Elysée, "Nicolas Sarkozy précise alors noir sur blanc cette volonté, dans une lettre de mission envoyée le 9 juillet 2007 à Brice Hortefeux, fraîchement nommé ministre de l'Immigration : 'Vous viserez l'objectif que l'immigration économique représente 50% du flux total des entrées à fin d'installation durable en France'", ajoute le site.

Macron hostile aux quotas pendant la campagne présidentielle

Lors de la campagne présidentielle de 2017, le candidat Les Républicains, François Fillon, souhaitait instaurer des quotas votés. Il expliquait qu'ils seraient votés annuellement par le Parlement.



A l'époque candidat En Marche, Emmanuel Macron contestait la proposition du candidat de la droite. "Je ne propose pas une politique idéologique en matière d'immigration", déclarait-t-il. Depuis, le président de la République a changé de stratégie. "Pas de sélection par pays d'origine dans les tuyaux, mais tout de même des entrées conditionnées aux besoins en main-d'œuvre des entreprises française, selon les secteurs en tension", note Le Parisien.