L'incendie qui a brûlé 7.000 hectares de forêt de La Teste-de-Buch, dans le Bassin d'Arcachon, est désormais "maîtrisé" mais pas encore éteint. Ce terme de "maîtrisé" signifie que les risques de reprise sont à présent considérés comme limités et qu'une reprise majeure du feu est écartée.

La prochaine étape sera de le déclarer "éteint", ce qui pourrait encore prendre du temps, surtout que selon, le lieutenant Hervé Trentin, du SDIS 33, ils existent encore "plusieurs petits départs de feux qui sont en cours de traitement". "On va être nombreux et pendant longtemps", ajoute le Hervé Trentin.

Les travaux de sécurisation du contour du feu et de traitement des points chauds se poursuivent à La Teste-de-Buch ainsi que sur le chantier du feu de Landiras. Des fumerons subsistent ce qui nécessite l'intervention de deux "CCF" (Camion-citerne feux de forêts). Il y a enfin un risque important de chute d'arbres dont les racines ont été détruites par l'incendie. "On est en train de traiter quelques fumerons qui persistent. On a eu les épines de pins qui sont tombées à cause des coups de vents et donc on a des surfaces au sol qui brûlent sur des centaines de mètres de carrés", explique Sébastien du SDIS Val-d'Oise.

Le colonel Hervé Trentin du SDIS 33 est toujours mobilisé sur les feux en Gironde. Crédit : Philippe de Maria / RTL

