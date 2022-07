Incendies en Gironde : le feu est "fixé" à La Teste-de-Buch annonce la préfecture

Après plus de 10 jours de lutte, "la situation continue à s’améliorer sur le front des deux incendies en Gironde", écrit la préfecture dans un communiqué ce samedi. Celle-ci annonce que le feu de La Teste-de-Buch est considéré comme "fixé". Tous les habitants peuvent regagner leur domicile.

Concernant l'incendie de Landiras, "le feu reste contenu mais pas encore fixé en raison des risques de reprises", explique ce communiqué précisant que "les autorités continuent d’étudier secteur par secteur les possibilités de réintégration pour les habitants n’ayant pas encore regagné leur habitation".

Au total, ces deux incendies ont ravagé plus de 20.000 hectares de forêt depuis plus de 10 jours. "Malgré l’ampleur de ces incendies, aucune victime n’est à déplorer. Malgré la forte amélioration de la situation, la préfète appelle chacun à faire preuve de vigilance et à suivre les consignes des autorités", écrit encore la préfecture.

