Animaux : comment détecter et soigner les allergies au pollen chez le chien ?

On tend à penser aujourd’hui que 10 à 30% des chiens souffriraient d’allergies saisonnières. Les pollens incriminés sont ceux du bouleau, du cyprès, des graminées fourragères ou céréalières et de certaines herbes (armoise plantain ambroisie).



Comme pour nous, le chien peut présenter des éternuements et un conjonctivite. Mais les symptômes sont surtout cutanés : le chien va se gratter violemment et fréquemment un peu tout le corps ; la peau peut apparaître rouge, inflammée, avec parfois des zones de dépilation. Mais ce n’est pas tout : la réaction allergique entraîne la libération, par le système immunitaire, d’histamine.

Et l’organisme a tendance à concentrer l’histamine vers les extrémités : extrémités des pattes / anus / tête / oreilles … Un chien souffrant d’allergies saisonnières va se lécher compulsivement les pattes ou les fesses, se frotter la tête par terre et développer des otites.



Beaucoup de races concernées

Labrador, Westie, Bouledogues, Lhassa Apso et Shih Tzu, les SharPei, les Amstaff, les Boxer sont particulièrement allergiques. On dit que les chiens blancs (bull terrier / westie) sont plus souvent allergiques mais d’un point de vue statistique, ce n’est pas le cas ; en revanche sur un pelage blanc, les symptômes sont bien plus visibles. Les allergies se déclenchent souvent chez les jeunes adultes, entre 1 et 3 ans.

Des traitements pour limiter les crises.

Selon la gravité des symptômes et la gène pour le confort de vie de l’animal, on pourra avoir un traitement des crises ou sur du plus long terme avec un antihistaminique, ou d’autres médicaments qui viennent limiter les manifestations de démangeaisons

Pour soulager votre animal, on peut supplémenter son alimentation avec des acides gras essentiels, omega 3/6 ayant des propriétés anti-inflammatoires.



Il faut aussi à brosser son animal régulièrement pour éliminer le pollen de son pelage. Attention également aux sorties dans l’herbe mouillée par la pluie car il y a une concentration des pollens retombés au sol ! On peut aussi faire des shampoings émollients pour débarrasser le sébum des pollens, et apaiser la peau.

