Mon chien est glouton : que faire ?

Crédit : MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Le chien saute une étape du processus digestif qui est indispensable à savoir la salivation et la mastication. Les aliments n’ont pas du tout le temps d’être imprégnés de salive, or la salive contient des enzymes qui ont un rôle clé dans le métabolisme alimentaire. La mastication quant à elle joue un rôle mécanique, à la fois pour la digestion mais aussi pour limiter la formation de plaque dentaire et de tartre. Enfin, le signal de satiété n'a pas le temps de se mettre en place.

Certaines races sont plus voraces que d’autres, sans que l’on sache réellement pourquoi. Ex : le Labrador. Certains chiens ont pu avoir un passé un peu compliqué, ont pu souffrir de malnutrition et ils se comportement comme si ils avaient toujours peur de manquer ! C’est également un comportement qui peut s’installer quand il y a plusieurs animaux à la maison, et une potentielle compétition alimentaire.



Derrière ce comportement, peut aussi se cacher une certaine anxiété, donc ce n’est pas "amusant" de voir son chien avaler tout rond son repas.

Comment inciter son chien à manger plus lentement ?

On peut jouer déjà sur l’environnement :

Pour ralentir l’ingestion, vous allez devoir complexifier la tache de votre chien pour se nourrir. Il existe maintenant des dispositifs étudiés pour (gamelles anti-glouton, tapis de léchage, jouets distributeurs, puzzles alimentaires ...).

A moindre frais, vous pouvez aussi organiser des parcours de croquettes chez vous ou dans le jardin.



