publié le 17/09/2018 à 18:01

Les élèves de CP et de CE1 passent jusqu'à la fin du mois de septembre des évaluations qui font polémique. Exercices difficiles, pièges trop nombreux, source de stress pour les élèves... les syndicats d'enseignants s'élèvent contre ces épreuves, qui visent selon le ministère de l'Éducation nationale à évaluer les compétences des élèves pour "donner des repères aux enseignants pour aider les élèves à progresser".



Mais pour le syndicat SNUipp-FSU, "en ne respectant pas les apprentissages réels des élèves issus des programmes de maternelle de 2015 et de cycle 2 de 2016, ces évaluations placeront artificiellement la majorité d'entre eux en situation d'échec et de stress important".

Dans une vidéo, il pointe les incongruités des exercices proposés aux élèves. En CP par exemple, les écoliers à peine sortis de la maternelle doivent entourer à chaque fois le mot dessiné qui commence par la même lettre que celui que leur lit l'enseignant. Mais plusieurs "pièges" sont glissés dans l'exercice : pour "valise" par exemple, on serait tenté d'entourer "balise", alors que c'est "vélo" qui commence par la même lettre. "6 items sur 8, ça fait beaucoup de pièges", souligne le syndicat.

> Évaluations CP-CE1, qu'en pensez vous?

Des syndicats appellent au boycott

Dans d'autres exercices, c'est l'importante quantité d'informations disposées sur une seule page qui interpelle. Dans un exercice de français, les CP doivent repérer les groupes de lettres qui ne sont pas identiques. Mais il y a 24 cases sur une seule page.

Les élèves de CP doivent repérer les groupes de lettres différents Crédit : Éducation nationale

Même problème en maths, selon le syndicat SNUipp-FSU, où 60 cases de deux nombres sont proposées sur une seule page. Cet exercice est également chronométré, à faire en moins d'une minute, ce que dénonce le syndicat. Il pointe également un texte donné aux CE1, qui ont 8 minutes pour le lire et répondre aux questions, alors que le texte, bien que court, contient des mots complexes comme "paradoxal" ou encore "mélatonine".



Ces évaluations doivent être passées à l'identique par tous les élèves de CP et CE1 en France entre le 17 et le 29 septembre. Les professeurs ont pour cela un texte précis qu'il doivent lire à leur classe, et les résultats seront ensuite analysés au ministère. Mais plusieurs syndicats comme le SNUipp-FSU, mais aussi Sud Éducation, ont appelé les enseignants à ne pas faire passer ces épreuves.

Les enseignants doivent lire des consignes précises aux élèves Crédit : Éducation nationale