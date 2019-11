Les supers chantiers maritimes

publié le 17/08/2019 à 13:00

Cet été, Louis Bodin vous propose de découvrir l'eau sous toutes ses formes, qu'elle soit salée, vive ou souterraine. Chaque samedi, ses invités partagent avec vous leur passion pour l'eau depuis les sommets jusqu'aux ports en passant par les plaines et le littoral... torrents, rivières, fleuves, mers et océans qui composent 70 % de la terre, n'auront plus de secret pour vous.



Le Harmony of the Seas, le plus grand paquebot du monde construit à Saint-Nazaire. Crédit : GEORGES GOBET / AFP

Les chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire ont accouché de navires incroyables tels le Queen mary II ou l’Harmony Of The Seas.

Quelles sont les compétences techniques et les infrastructures gigantesques qui donnent naissance à ces géants des mers ? Est-il plus facile de créer ces bijoux de technologie ou de reconstruire une frégate comme l’Hermione avec les techniques d’antan ?

Après des mois de navigation, l'Hermione est de retour en France Crédit : dailymotion

Rodolphe Legendre, Historien du patrimoine et responsable des guides des chantiers navals de Saint-Nazaire et Isabelle Georget de l’association Hermione-Lafayette nous font découvrir ces chantiers hors-normes.



Rodolphe Legendre et Louis Bodin