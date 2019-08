publié le 10/08/2019 à 13:00

Cet été, Louis Bodin vous propose de découvrir l'eau sous toutes ses formes, qu'elle soit salée, vive ou souterraine. Chaque samedi, ses invités partagent avec vous leur passion pour l'eau depuis les sommets jusqu'aux ports en passant par les plaines et le littoral... torrents, rivières, fleuves, mers et océans qui composent 70 % de la terre, n'auront plus de secret pour vous.

Torrents et rivières sont de formidables terrains de jeu ! quels sports y pratique-t-on ? va-t-on les retrouver aux JO de 2024 ? quels sont les dangers des eaux vives ?

Nous découvrons l'eau vive avec Tony Estanguet, triple champion olympique et triple champion du monde de Kayak, Président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024.

Arnaud David sauveteur SNSM nous expliquera comment nous comporter dans ce milieu aussi ludique qu'il peut être dangereux.