Où en sont les ressources marines ?

publié le 03/08/2019 à 13:00

Cet été, Louis Bodin vous propose de découvrir l'eau sous toutes ses formes, qu'elle soit salée, vive ou souterraine. Chaque samedi, ses invités partagent avec vous leur passion pour l'eau depuis les sommets jusqu'aux ports en passant par les plaines et le littoral... torrents, rivières, fleuves, mers et océans qui composent 70 % de la terre, n'auront plus de secret pour vous.

Cette semaine nous dressons un état des lieux de nos ressources marines : comment se portent nos eaux, quelle sont les espèces en danger, comment nous rendre plus vertueux ?

En compagnie de Philippe Goulletquer, directeur scientifique adjoint à l'Ifremer et Cédric Béchade, chef de l’Auberge Basque et adhérent au manifeste R&C pour la préservation des ressources halieutiques , de la biodiversité marine en et la pêche responsable, nous verrons qu'avec un peu de bon sens, on peut faire beaucoup pour préserver la faune et la flore marine.



Cédric Béchade - Louis Bodin - Philippe Goulletquer