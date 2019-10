Au fil des cours d'eau

publié le 27/07/2019 à 13:00

Cet été, Louis Bodin vous propose de découvrir l'eau sous toutes ses formes, qu'elle soit salée, vive ou souterraine. Chaque samedi, ses invités partagent avec vous leur passion pour l'eau depuis les sommets jusqu'aux ports en passant par les plaines et le littoral... torrents, rivières, fleuves, mers et océans qui composent 70 % de la terre, n'auront plus de secret pour vous.



Les grandes villes Française se sont construites près des fleuves. Comment les fleuves ont participé au commerce ? quelles étaient les premières embarcations ? à quoi ressemble la faune d’un fleuve ou d’une rivière ?

Bernard le Sueur, historien de la navigation intérieure et Marc Giraud, naturaliste, vous emmènent en promenade !

à visiter : Musée de la Batellerie et des voies navigables à Conflans-Sainte-Honorine (95)

à lire : Le domaine public des rivières et canaux publié aux éditions de l'Harmattan.

Le domaine public des rivières et canaux

et Le bonheur est dans la nature paru chez Delachaux & Nieslé

Le bonheur est dans la nature