Face au cyclone Emnati qui s'apprête à toucher La Réunion ce dimanche à 21h, heure locale, le préfet a décidé de déclencher "l'alerte cyclonique rouge".

"Chacun doit se confiner dès 21h, minuit en métropole et jusqu'à nouvel ordre" et se "regrouper dans la pièce la plus protégée avec tous les éléments de première nécessité", a déclaré le préfet Jacques Billant lors d'un point de situation en milieu d'après-midi.

Les communes ont ouvert des centres d'hébergement d'urgence et "personne ne doit rester dehors ce dimanche soir", a insisté le représentant de l'État qui anticipe des conditions de circulation "particulièrement dangereuses, notamment au petit jour".

"Emnati continue de se renforcer", a précisé de son côté le directeur local de Météo-France Emmanuel Cloppet, décrivant un "cyclone tropical intense" situé à moins de 400 km des côtes réunionnaises et qui "va continuer doucement de se rapprocher".

La Réunion touchée par un deuxième cyclone en moins d'un mois

Si Emnati restera "à une distance supérieure à 300 km" au nord des côtes, le cyclone "va entraîner une dégradation significative des conditions météorologiques" avec des vents forts attendus jusqu'à 120 km/h sur le littoral et 140 km/h à l'intérieur de l'île dans la nuit, a dit le météorologue. Environ 400 mm de pluie sont déjà tombés au cours des 24 dernières heures, a-t-il précisé, des précipitations "certes inférieures à celles de Batsirai mais significatives".

Début février, le passage de ce précédent cyclone à proximité de l'île a provoqué d'énormes dégâts, estimés à 47 millions d'euros pour les seules exploitations agricoles, avant de frapper dramatiquement Madagascar où 120 personnes sont mortes.

Selon le préfet, c'est la première fois que La Réunion est touchée de manière aussi rapprochée par deux cyclones.