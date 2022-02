Les infos de 18h - Tempête Eunice : dans le nord, une famille a vu sa maison totalement détruite

Le gros de la tempête Eunice, qui a fait 14 morts en Europe et 6 blessés grave en France est donc passé, même si cela souffle fort encore. Malgré ces vents, l'heure est maintenant aux constats et aux réparations des dégâts.

À Annezin, dans le Pas-de-Calais, un jeune couple (valentin et Héloise) a vu sa maison ravagée. "La toiture du voisin, dont la maison se trouve à 150 mètres, s'est fait soulever par le vent et a atterri sur la mienne", explique Valentin, 26 ans. Sur place, il n'y a plus de charpentes et plus de toitures. Dépassé par la tempête, le couple n'a rien vu venir comme l'explique Valentine : "Je venais de m'asseoir dans le canapé avec ma fille. D'un coup, la toiture du voisin a tapé et tout a lâché". Sa femme, Héloïse espère que les "assurances prendront tout en charge".

À la question de savoir si le couple espère revenir dans sa maison, la réponse est "oui", mais ils ne savent pas dans combien de temps. En attendant, ils ont été relogés dans leur famille, mais le coup est rude, car ils avaient acheté cette maison l'année dernière. "On était bien, on s'occupait de notre petit bébé, on avait notre petite vie et puis il y a ça qui se passe, c'est la nature qui en a décidé autrement", affirme Valentin.

Leur seul souhait désormais est de reconstruire leur toit pour continuer à élever leur fille de cinq mois.

L'intérieur de la maison totalement détruit. Crédit : Antoine Decarne

