L'archipel de Mayotte placé en pré-alerte cyclonique

publié le 06/12/2019 à 01:26

Mayotte a été placée ce jeudi 5 décembre au soir en alerte pré-cyclonique. Une annonce faite par la préfecture du département français. Une dépression devrait passer ce dimanche près de l'île.

Météo-France prévoit "un danger cyclonique potentiel susceptible de menacer" Mayotte dans les 72 heures, a alerté le préfet du département Jean-François Colombet dans un communiqué. Un système dépressionnaire s'est formé dans le nord de Madagascar. Il était localisé à 860 kilomètres au nord-est du département français en début de soirée. Située sur l'océan indien, entre Madagascar et le Mozambique, Mayotte compte 250.000 habitants.

Les prévisions estiment que le système dépressionnaire devrait passer au plus près de l'île dimanche 8 décembre. La préfecture recommande aux habitants de ne pas sortir en mer, de ne pas faire de longues randonnées, de tailler les arbres, de vérifier les toitures, mais aussi de constituer des réserves d'eau potable, bougies, piles ou médicaments.

Les autorités craignent de nombreux dégâts en cas de cyclone

Les autorités craignent de nombreux dégâts en cas de passage d'un cyclone. Des glissements de terrain sont fortement possibles dans certaines zones. Surtout, la plupart des localités sont situées en bord de mer, les mettant en ligne de front en cas de houle et de submersion marine.

Un passage cyclonique mettrait en difficulté des habitants pour certains déjà précaires. Plus de 8 habitants sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. C'est six fois plus qu'au niveau national. Dans le département, 4 logements sur 10 sont en tôle et donc considérés comme fragiles, selon un recensement de l'Insee daté de 2017. Parmi ces foyers, 21% n'ont pas d'électricité et 56% n'ont pas accès à l'eau courante dans leur logement.

Kamissi, le dernier cyclone qu'avait connu Mayotte, remonte au 12 avril 1984. La tempête, violente avait fait un mort et de nombreux dégâts matériels. À l'époque, l'habitat était principalement fait en matière végétale.