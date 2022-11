Jardinage : comment réussir la plantation de son rosier ?

Le 25 novembre prochain, c'est la Sainte-Catherine, et à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Et oui, l'hiver arrive petit à petit et c'est le moment pour commencer vos plantations. Le rosier reste l'une des plantes les plus plantées en France, elle est la préférée des Français.

La première étape primordiale est de trouver le bon emplacement. Il faut absolument que votre rosier ait minimum six heures de soleil par jour, si possible l'après-midi. Une fois la motte placée, il faut arroser, environ dix à quinze litres d'eau.

Si on a plusieurs rosiers, il faut les espacer d'une quarantaine de centimètres afin qu'ils puissent pousser et s'épanouir convenablement. Vous pouvez faire cela à n'importe quel moment de la journée. Il ne vous reste plus qu'à rentrer chez vous, car les premières fraîcheurs sont arrivées.

