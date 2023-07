Avec l'arrivée de l'été et des températures élevées, il est essentiel de prendre des précautions pour protéger vos plantes d'intérieur de la chaleur excessive. Les plantes d'intérieur peuvent être sensibles aux conditions climatiques chaudes, mais avec quelques ajustements simples, vous pouvez maintenir leur santé et leur vitalité tout au long de la saison estivale.



1. Ajustez l'exposition à la lumière : pendant les journées chaudes, évitez de placer vos plantes d'intérieur directement sous la lumière directe du soleil. La lumière intense et la chaleur peuvent brûler les feuilles délicates. Optez plutôt pour des endroits avec une lumière filtrée ou déplacez vos plantes légèrement à l'écart des fenêtres exposées au soleil.

2. Régulez l'arrosage : la chaleur accélère l'évaporation de l'eau, ce qui signifie que vos plantes d'intérieur peuvent avoir besoin d'un arrosage plus fréquent. Cependant, il est important de ne pas trop arroser, car un excès d'humidité peut entraîner la pourriture des racines. Vérifiez régulièrement l'humidité du sol en enfonçant votre doigt à quelques centimètres de profondeur. Si le sol est sec, arrosez doucement et profondément.

3. Créez un microclimat favorable : lorsque les températures grimpent, vous pouvez aider vos plantes d'intérieur en créant un environnement plus frais et humide autour d'elles. Placez un plateau rempli de galets et d'eau sous les pots pour augmenter l'humidité ambiante. Vous pouvez également utiliser un brumisateur pour vaporiser délicatement de l'eau sur les feuilles, en veillant à ne pas les mouiller excessivement.