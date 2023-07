L'été bat son plein, et c'est le moment idéal pour prendre soin de votre jardin et vous assurer qu'il reste florissant jusqu'à l'automne. Une des méthodes les plus efficaces et simples pour garantir un jardin en pleine santé est l'utilisation du paillis. Que vous soyez un jardinier novice ou expérimenté, voici tout ce que vous devez savoir pour bien réaliser cette couverture protectrice que vous étendez sur le sol autour de vos plantes.

Il peut être composé de différentes matières, telles que des écorces de bois, de la paille, des feuilles mortes, des copeaux de bois, ou même des déchets de jardin. Son rôle principal est de préserver l'humidité du sol en empêchant l'évaporation excessive, ce qui est crucial pendant les mois chauds de l'été. En gardant le sol humide, vous évitez le stress hydrique de vos plantes et favorisez leur développement.

Le paillis a également un effet isolant, protégeant ainsi les racines des variations de température. Cela est particulièrement bénéfique lors des journées caniculaires, car il empêche le sol de surchauffer et de nuire aux racines délicates.

1. Comment bien appliquer le paillis ?

La première étape pour réussir votre paillis est de nettoyer le sol des mauvaises herbes